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Ребенок утонул в райцентре Карелии

Новости. Происшествия
12:15, 22 Июня 2021
фото: © shutterstock.com

В Сегеже утонул подросток, об этом сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева.

В минувший понедельник, 21 июня, в районе ж/д моста у старого вокзала в Сегеже случилась страшная трагедия. Утонул мальчишка 2005 года рождения, написала на своей странице в соцсети Марина Гусева.

Обстоятельства устанавливаются правоохранительными органами.

Несмотря на критику, Марина Гусева все же напоминает, купание в этом месте запрещено, мост — объект повышенной опасности.

«И вот, на чем хочется акцентировать внимание: будьте готовы оказать помощь попавшим в беду! Если тонет человек, а вы не в силах помочь, позвоните по номеру „101“, — написала глава администрации Сегежского района Марина Гусева. — Соболезную родителям мальчика. Самое страшное — терять детей. Коллектив администрации искренне сочувствует горю семьи».

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