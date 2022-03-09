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Следственный комитет Карелии пришел на помощь семье беженцев из ДНР

Новости. Общество
16:04, 16 Марта 2022
фото: © Следственный комитет Карелии

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Следователи оказали поддержку молодой семье, прибывшей с территории ДНР, сообщили в Следкоме Карелии.

Как сообщили в ведомстве, в районы Карелия прибывают жители Донецкой и Луганской Народных Республик. Большинство прибывших размещаются самостоятельно у родственников либо друзей. В поселок Кривой Порог Кемского района вынужденно переехала молодая семья. На встречу к молодой маме с ребенком приехал руководитель Кемского следственного отдела подполковник Артем Деменев.

«Мы оказались в очень непростой ситуации, покинули свой дом, оставили работу, приехали в Карелию, имея на руках только документы и самые необходимые вещи, родственников и знакомых у нас в Карелии нет, — рассказала Анна Владимировна. — Сейчас я заново обустраиваю свой быт, ищу работу».

Сотрудники следственного отдела оказали необходимую помощь семье. В первую очередь, купили продукты, предметы личной гигиены. Для ребенка следователи передали развивающие игры, канцелярские товары, мягкие игрушки.

Кроме этого, на встрече обсуждались вопросы трудоустройства, направление ребенка в детский сад и последующего переезда в Кемь. По мере необходимости следователями следственного отдела помощь семье будет оказываться и в дальнейшем, в том числе и в разрешении социальных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Карелия примет 400 беженцев.

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