Стало известно, сколько беженцев приедет в Карелию

На портале правовой информации названо число беженцев, которых примет Карелия.

На портале правовой информации опубликовано Постановление правительства РФ от 12 марта "О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики".

Согласно Постановлению почти 96 тысяч беженцев будут распределены по большинству субъектов России, включая Карелию.

Больше всего беженцев примут Воронежская, Ростовская и Белгородская области, Краснодарский край и Крым: почти по 5 тысяч человек.

В Карелии ожидается приезд 400 человек, в соседней Мурманской области — 2452 человека, в Ленинградской области — 520 человек.

Как отмечается в документе, при размещении беженцев будет работать принцип приоритетности, то есть распределять экстренно покинувших территорию ЛНР, ДНР и Украины, будут там, где «проживают их родственники-россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ».

Судя по данным Постановления, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь принимать беженцев не будут.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Донбасса могут быть размещены в пунктах временного пребывания, созданных в санаториях „Марциальные воды“ и „Белые ключи“, гостинице „Маски“ в Петрозаводске и в городе Медвежьегорске.