890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Разбившиеся в аварии грузовики перегородили трассу под Петрозаводском (ФОТО)
13.03.2022 13:36
Туристы в Карелии запечатлели отдыхающую на льду нерпу
13.03.2022 15:16

Стало известно, сколько беженцев приедет в Карелию

Новости. Политика
09:28, 14 Марта 2022
фото: © Андрей Архипов / РИА Новости

Новости партнеров

На портале правовой информации названо число беженцев, которых примет Карелия.

На портале правовой информации опубликовано Постановление правительства РФ от 12 марта "О распределении по субъектам Российской Федерации граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики".

Согласно Постановлению почти 96 тысяч беженцев будут распределены по большинству субъектов России, включая Карелию.

Больше всего беженцев примут Воронежская, Ростовская и Белгородская области, Краснодарский край и Крым: почти по 5 тысяч человек.

В Карелии ожидается приезд 400 человек, в соседней Мурманской области — 2452 человека, в Ленинградской области — 520 человек.

Как отмечается в документе, при размещении беженцев будет работать принцип приоритетности, то есть распределять экстренно покинувших территорию ЛНР, ДНР и Украины, будут там, где «проживают их родственники-россияне, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ».

Судя по данным Постановления, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь принимать беженцев не будут.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители Донбасса могут быть размещены в пунктах временного пребывания, созданных в санаториях „Марциальные воды“ и „Белые ключи“, гостинице „Маски“ в Петрозаводске и в городе Медвежьегорске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»

Аналитика

11.03.2022 18:03
Тема недели
«Пуля оборвала его жизнь»
В селе Деревянное Прионежского района Карелии проводили в последний путь 21-летнего Никиту Ерошкина, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?
09.03.2022 12:00
Клиники на Чайкиной: Внимание, постковидный синдром! Не упустите время!
05.03.2022 15:51
Экономические прогнозы и реальность
05.03.2022 12:15
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

В КАРЕЛИИ ПРОВОЖАЮТ ПОГИБШЕГО НА УКРАИНЕ БОЙЦА
11.03.2022 12:22
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»