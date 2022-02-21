Власти Карелии определили места размещения беженцев с Донбасса

Эвакуированные жители Донбасса могут быть размещены в пунктах временного пребывания, созданных в санаториях и гостиницах Карелии.

Об этом сообщил председатель парламента республики Элиссан Шандалович.

«В санаториях „Марциальные воды“ и „Белые ключи“, гостинице „Маски“ в Петрозаводске и в городе Медвежьегорске в общей сложности уже подготовлены 300 мест. Если понадобится, оперативно проработаем вопрос о развертывании дополнительных мест для размещения», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

По его словам, в Карелии создан штаб по оказанию помощи людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

«Наша страна всегда была сильна своими традициями взаимовыручки и взаимопомощи. Мы уже не раз доказывали, что умеем сочувствовать и сопереживать тем, в чей дом пришла беда. Помочь эвакуированным жителям, среди которых женщины, дети, пожилые люди, — это наш человеческий долг», — подчеркнул Шандалович.