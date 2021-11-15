Снегоуборщиков в Карелии возьмут «под колпак» после гибели ребенка под колесами трактора

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился взять под контроль, как водители снегоуборочной техники соблюдают технику безопасности, чтобы не допустить повторения прошлогодней трагедии.

О гибели 8-летней девочки под колесами трактора в Костомукше, губернатор напомнил на совещании с правительством.

«У меня просьба в режиме онлайн проводить проверки, как производится уборка. Если мы видим такие вещи, мне кажется, надо вместе с контролирующими органами очень жестко реагировать, когда мы видим, что работник спецтехники ведет себя как в пустыне, а не как в населенном пункте. Задом двигается, не убедившись в безопасности… Я прошу этот контроль наладить. Не ждать, пока что-то случится… И надо наказывать. Наказывать, когда нарушаются правила, а не тогда, когда нарушение правил влечет за собой трагедию», — сказал глава республики.

Это поручение он дал министру транспорта и дорожного хозяйства Сергею Щебекину.

«Подумаем. Может, подключимся к камерам дистанционно, техника сейчас позволяет. Тот же диспетчер в режиме онлайн.», — ответил министр.