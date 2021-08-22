Сотрудник автозаправки в Петрозаводске обворовал собственного работодателя

Мужчина заправил свой личный автомобиль на 7 тысяч рублей топливной картой предприятия, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что на одной из автомобильных заправочных станций карельской столицы было украдено топливо.

Полицейские установили, что к преступлению оказался причастен работник АЗС — 44-летний житель Прионежского района. По версии дознания, мужчина незаконно завладел топливной картой, принадлежащей предприятию, и с помощью указанного на ней ПИН-кода оплатил бензин на общую сумму около 7 тысяч рублей, которым в дальнейшем заправил свой личный автомобиль.

Подозреваемый дал признательные показания. По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщалось ранее, стоимость автомобильного топлива в Карелии в первом полугодии выросла на 4,3%.