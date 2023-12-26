Сотрудник сортавальской фирмы получил выплаты при увольнении только с помощью властей

Права бывшего работника отстояла государственная инспекция труда.

Инспекторы вступились за сотрудника, который трудился в интересах сортавальского индивидуального предпринимателя.



Работник при увольнении не получил полагающиеся выплаты, сообщили в надзорном ведомстве.



После инспекторской проверки, работодатель выплатил сотруднику более 80 тысяч рублей, в том числе компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 68 тысяч рублей.