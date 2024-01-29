После вмешательства инспекции труда работник фирмы получил все причитающиеся при увольнении выплаты

Государственная инспекция труда Карелии восстановила права работника коммерческой компании.
Государственная инспекция труда Карелии добилась восстановления прав работника на выплату всех причитающихся при увольнении денег, сообщили в ведомстве.
Сотрудники инспекции труда провели профилактические мероприятия в отношении индивидуального предпринимателя в Петрозаводске. В результате уволенному работнику были выплачены все причитающиеся при увольнении деньги — 27 тысяч рублей.
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