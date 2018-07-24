16:19, 24 Июля 2018
Сотрудники ОМОН в Карелии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны
По теме
Загрузка...
Мину времен Великой Отечественной войны уничтожили в Сортавальском районе.
Про данным Росгвардии, в дежурную часть поступило сообщение, что в лесном массиве на берегу озера на 129 км трассы "Петрозаводск-Сортавала" местным жителем обнаружен железный предмет, похожий на минометную мину.
Во время Великой Отечественной войны на данной территории проходили ожесточенные бои между советскими и финскими войсками, уточнили в ведомстве.
На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Они установили, что мужчина обнаружил минометную мину 82 мм. Боеприпас был доставлен на безопасное удаление от мест возможного появления людей и впоследствии уничтожен.
По теме
Выбор читателей
17.07.2018, 07:05
23.07.2018, 09:03
22.07.2018, 16:40
23.07.2018, 16:50
19.07.2018, 19:10
20.07.2018, 09:01
Аналитика
23.07.2018 12:49
Капитал
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
23.07.2018 12:26
23.07.2018 10:20
18.07.2018 15:32
18.07.2018 13:19
Чтиво
19.07.2018 14:17
Без политики
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
13.07.2018 13:29
13.07.2018 10:58
03.07.2018 11:19
Комментарии