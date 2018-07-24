Сотрудники ОМОН в Карелии уничтожили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Мину времен Великой Отечественной войны уничтожили в Сортавальском районе.

Про данным Росгвардии, в дежурную часть поступило сообщение, что в лесном массиве на берегу озера на 129 км трассы "Петрозаводск-Сортавала" местным жителем обнаружен железный предмет, похожий на минометную мину.

Во время Великой Отечественной войны на данной территории проходили ожесточенные бои между советскими и финскими войсками, уточнили в ведомстве.

На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Они установили, что мужчина обнаружил минометную мину 82 мм. Боеприпас был доставлен на безопасное удаление от мест возможного появления людей и впоследствии уничтожен.