Сотрудники УФСИН Карелии ознакомились с «Дорогами искупления»

Сотрудникам и работникам учреждений УФСИН Карелии в рамках всероссийской акции показали фильм «Тобольские ворота Достоевского».

Учреждения УФСИН Карелии поддержали проведение всероссийской масштабной акции «Дорогами искупления», посвященной 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. В ее рамках по всей стране проходят тематические мероприятия, дни открытых дверей, книжные выставки, мастер-классы и психологические тренинги, а также организован автопробег.

Сотрудники и работники учреждений УФСИН Карелии посмотрели фильм Центра общественных связей ФСИН России «Тобольские ворота Достоевского», а также прослушали лекции по жизни и творчеству великого русского писателя.

Ранее арестанты помогли осветить региональные дороги в Карелии.