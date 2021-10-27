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Сотрудники УФСИН Карелии ознакомились с «Дорогами искупления»

Новости. Общество
18:20, 27 Октября 2021
фото: © УФСИН по Республике Карелия

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Сотрудникам и работникам учреждений УФСИН Карелии в рамках всероссийской акции показали фильм «Тобольские ворота Достоевского».

Учреждения УФСИН Карелии поддержали проведение всероссийской масштабной акции «Дорогами искупления», посвященной 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. В ее рамках по всей стране проходят тематические мероприятия, дни открытых дверей, книжные выставки, мастер-классы и психологические тренинги, а также организован автопробег.

Сотрудники и работники учреждений УФСИН Карелии посмотрели фильм Центра общественных связей ФСИН России «Тобольские ворота Достоевского», а также прослушали лекции по жизни и творчеству великого русского писателя.

Ранее арестанты помогли осветить региональные дороги в Карелии.

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Комментарии

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