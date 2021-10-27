Арестанты осветили дороги в Карелии

Сегежская лечебная колония поставила эргономичные и эстетичные уличные светильники для нужд Управления автомобильных дорог Карелии.

Как сообщили в УФСИН Карелии, заключенные Лечебного исправительного учреждения № 4 (ЛИУ-4) в Сегежском районе выполнили заказ на изготовление тысячи светодиодных уличных светильников марки «Кarjala» на 10 миллионов рублей. В ближайшее время они появятся на региональных трассах республики.

Сейчас дороги Карелии уже освещают 153 таких светильника. Колония освоила их изготовление в новом эргономичном и эстетичном корпусе, оставаясь при этом в доступном ценовом сегменте, поэтому такие светильники пользуются спросом.

Ранее в результате мониторинга литературных предпочтений выяснилось, что заключенные в Карелии предпочитают фантастику.