Современную почту обещают построить в райцентре Карелии

В Лахденпохье подобрали земельный участок для строительства нового отделения почтовой связи.

Здание, где сейчас располагается почтовое отделение Лахденпохьи, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно нуждается в ремонте, который потребует больших финансовых и временных вложений. Комфортные условия для клиентов почты нужно создать уже сейчас, поэтому подобран земельный участок для строительства современного отделения почтовой связи. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Земельный участок площадью 1 349 квадратных метров будет предоставлен в аренду Почте России в Республике Карелия. На участке планируется строительство быстровозводимой конструкции из модульных блоков для перевода почтового отделения 186730, расположенного по адресу: Лахденпохья, улица Ленина, дом 19. В настоящее время идет процесс подписания сторонами договора аренды», − рассказала министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

В правительстве напомнили, что в регионах России до конца 2024 года реализуется программа реновации, которую проводит Почта России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По этой программе ремонтируют отделения почтовой связи, а также строят новые здания, если ремонт старых невозможен.