Спасатели извлекли пострадавшего из машины после ДТП на севере Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

В Кеми столкнулись два автомобиля: участникам аварии потребовалась помощь спасателей.

19 сентября личный состав пожарной части № 22 привлекался к ликвидации последствий ДТП в Кеми. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сообщается, что столкновение двух автомобилей произошло на Пролетарском проспекте. Последствия ДТП ликвидировали пять человек. Специалисты обследовали место столкновения, извлекли из машины пострадавшего и передали его медикам.

Ранее сообщалось, что молодой водитель опрокинул внедорожник на трассе в Карелии.