Молодой водитель опрокинул внедорожник на трассе в Карелии

Авария с участием отечественного внедорожника произошла в Калевальском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло в понедельник, 19 сентября, в 16.20 в Калевальском районе республики.

Там на 175 километре дороги «Кола–Калевала–Лонка» автомобиль УАЗ Патриот перевернулся — причиной стал занос.

По предварительным данным, 26-летний водитель внедорожника не справился с управлением. Молодой человек получил травмы, обстоятельства происшествия устанавливаются.