Спасатели показали фото с места ДТП на дороге в Карелии, где пострадали два человека

В Костомукше 71-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадали пассажиры его автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В паблике пожарно-спасательного отряда Костомукши опубликованы фото с места ДТП, которое произошло 10 ноября в 10.05 в Костомукше.

На 204 км автодороги Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой 71-летний водитель автомобиля Lada Granta не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada 2121, совершив с ним столкновение. В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Lada Granta: 44-летний мужчина и 59-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось пожарно-спасательное подразделение Костомукши - 8 человек и 2 единицы техники.