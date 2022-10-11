Пенсионер на ВАЗе устроил ДТП с пострадавшими в городе горняков в Карелии

В Костомукше 71-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадали пассажиры его автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую среду, 9 ноября, в 10.05 в Костомукше, на 204 км автодороги Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой, произошло ДТП.
По предварительным данным, 71-летний водитель автомобиля Lada Granta не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada 2121, совершив с ним столкновение.
В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля Lada Granta: 44-летний мужчина и 59-летняя женщина.
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