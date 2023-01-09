На Ладоге в Карелии из-за дождя лед превратился в трубочки и иглы

В Сортавальском районе Карелии из-за дождя лед на Ладоге теряет свою прочность.

В связи с наступившим потеплением в Сортавальском районе Карелии идут дожди. Вода попадает на ледяной покров Ладожского озера и внутренних водоемов, и лед теряет свою прочность, предупредили администраторы паблика «ГИМС Сортавала».



«Лед превращается в шугу - вертикальные трубочки или иглы - и является наименее прочным. После, при новом замерзании, внизу остается хрупкая и ненадежная субстанция», - говорится в сообщении спасателей.



По их словам, водоемы являются одним из самых любимых мест развлечения у детей и подростков. Поэтому, осторожность - это не требования спасателей, не чрезмерная бдительность или чья-то перестраховка – это, прежде всего, необходимость, сказано в сообщении паблика.



Напомним, ранее синоптики рассказали, где этим утром в Карелии температура воздуха поднялась выше нуля.