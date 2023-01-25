«Спасибо, Дорогая!» глава Карелии продолжает благодарить свою супругу за помощь медикам республики

Ведущий специалист России в области диагностической эндоскопии Елена Парфенчикова дала мастер-класс по эндоУЗИ (эндосонографии).

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков признался, что у него вызывают теплые чувства слова благодарности, сказанные жене пациентами.

«Спасибо, Дорогая! Особенно тёплые чувства вызывают слова благодарности от жителей Карелии, твоих пациентов, которые приходят ко мне на личную страницу», - написал Артур Парфенчиков и рассказал, что его супруга провела очередной мастер-класс для медиков Карелии.

В Республиканской больнице прошел очередной мастер класс по эндоУЗИ (эндосонографии) под руководством Елены Парфенчиковой – доктора медицинских наук, завотделением диагностической эндоскопии Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова.

Мастер класс провели в новой эндоскопической операционной, в обучении принимали участие врачи больницы. В течение дня обследовали шесть пациентов с различными заболеваниями – деструктивным панкреатитом, псевдокистами, опухолями. Для всех больных уточнены диагнозы и тактика лечения.

Ранее Артур Парфенчиков благодарил свою супругу за проведение мастер-класса по диагностической эндоскопии для медиков и студентов.

«Моя Лена! В её плотном рабочем графике – не только Москва. Знаю, что устает, но не жалуется. Вместе с коллегами из Республиканской больницы возвращает к жизни наших земляков. Люблю и ценю», - написал тогда глава Карелии.