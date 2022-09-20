Специалист МФЦ из района Карелии стала лучшей на всероссийском профессиональном конкурсе

Специалист МФЦ из Лахденпохского района стала лучшей в персональной номинации профессионального конкурса.

Победителем в конкурсе «Лучший универсальный специалист МФЦ» стала представитель Карелии Анастасия Михайловская, сообщил на своей странице министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

«Анастасия работает на должности специалиста отдела по предоставлению услуг № 19 по Лахденпохскому муниципальному району более 6 лет. Уровень своего профессионального мастерства специалист неоднократно доказывала на региональном конкурсе, став победителем в 2016 и 2021 годах, а в 2018 занимала третье место в республике», - рассказал Ермолаев.