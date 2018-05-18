Специалисты узнали почему мужчины не хотят заниматься сексом

Считается, что женщины часто отказывают своим супругам в сексе, но исследования показали: мужчины тоже нередко несут ответственность за отсутствие секса в браке.

Мужчины испытывают давление из-за предъявляемых им ожиданий. Сотрудники Университета Кентукки проанализировали данные 64 исследований.

Ученые обнаружили: мужчин от секса отталкивает ожидание, что они проявят инициативу. Также причинами отказа от секса у них, как и у женщин, оказались отсутствие эмоциональной связи и страх, что партнер считает их непривлекательными. Еще специалисты установили: женщины, состоявшие в длительных отношениях, чаще не хотели заниматься сексом со своей второй половиной, чем мужчины. Эмоциональная связь была важна и для мужчин, и для женщин. Кроме того, ученые не нашли доказательств существования различий между мужчинами и женщинами в силе сексуального влечения.

Согласно данным исследований, мужчины чувствуют, что должны заниматься сексом, даже если не хотят этого, и боятся потерпеть неудачу в постели. В итоге возникает порочный круг, который способен разрушить их личную жизнь. По словам экспертов, партнерам следует помнить: у сексуального желания в отношениях могут быть взлеты и падения, пишут "Новые Ведомости".