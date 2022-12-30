Спикер горсовета Петрозаводска объяснила, как работает система ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Надежда Дрейзис рассказала, как стать участником программы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.
Председатель Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети объяснила, как в России работает система долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.
Пожилые люди или инвалиды, по ее словам, могут получать помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре, силами членов семьи или с привлечением сиделок.
«Как стать участником?
Подать заявление в местный орган соцзащиты.
Комиссия из мед- и соцработников определит, действительно ли нужна помощь.
Если нужна, обратившемуся присвоят класс нуждаемости.
Заключается договор на оказание помощи, к нему прилагается индивидуальный перечень услуг.
Подробно об условиях можно узнать в региональном координационном центре соцобслуживания», — объяснила Надежда Дрейзис, уточнив, что программа реализуется благодаря нацпроекту «Демография».
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