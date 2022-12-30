Спикер горсовета Петрозаводска объяснила, как работает система ухода за пожилыми людьми и инвалидами

Надежда Дрейзис рассказала, как стать участником программы долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.

Председатель Петросовета Надежда Дрейзис на своей странице в соцсети объяснила, как в России работает система долговременного ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью.

Пожилые люди или инвалиды, по ее словам, могут получать помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре, силами членов семьи или с привлечением сиделок.

«Как стать участником?

Подать заявление в местный орган соцзащиты.

Комиссия из мед- и соцработников определит, действительно ли нужна помощь.

Если нужна, обратившемуся присвоят класс нуждаемости.

Заключается договор на оказание помощи, к нему прилагается индивидуальный перечень услуг.

Подробно об условиях можно узнать в региональном координационном центре соцобслуживания», — объяснила Надежда Дрейзис, уточнив, что программа реализуется благодаря нацпроекту «Демография».