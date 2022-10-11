Спортивный комплекс в Петрозаводске обстреляли из снежной пушки (ВИДЕО)

На Кургане началась подготовка к зимнему сезону.

На спортивном комплексе «Курган» в Петрозаводске специалисты Центра спортивной подготовки запустили снежную пушку. Благодаря искусственному оснежению стадиона биатлонисты и лыжники смогут раньше начать тренировки.

Об этом рассказали в паблике Центра спортивной подготовки Карелии.

«Погода позволяет: температура воздуха опустилась до минус 6 градусов. Пока будут держаться низкие температуры — будем снежить! По прогнозу пару дней еще будет морозно», — рассказал директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков, лично руководивший работами по оснежению комплекса.

Судя по видео, больше лыжников и биатлонистов внезапно появившемуся снегу был рад пес, бегавший под метелью из пушки.