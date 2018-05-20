Спортсмен из Карелии возглавил Союз биатлонистов России

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР).

На должность главы союза также претендовали член правления СБР Дмитрий Алексашин и первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.

Победу в третьем туре одержал Драчев, получивший 40 голосов против 16 у Майгурова, пишет РИА Новости.

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительной результаты сборной России в минувшем сезоне. Позднее главный тренер мужской сборной России Рикко Гросс покинул занимаемую должность.

Владимир Драчев родился в Петрозаводске. Достижения: четырехкратный чемпион мира (1996 — спринт и эстафета, 1998 — гонка преследования, 2000 — эстафета), пятикратный серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1996 — командные гонки, 1996 — индивидуальная гонка, 1999 — масс-старт и эстафета), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (1998 — командная гонка, 2003 — эстафета); обладатель Кубка мира 1995/1996, серебряный призер Кубка мира 2002/2003; лучшие результаты на Олимпийских играх – 2-е место в Лиллехаммере в 1994 году и 3-е место в Нагано в 1998 году (эстафеты 4х7,5 км); этапы Кубка мира: 15 побед, 10 вторых и 7 третьих мест.

В декабре 2017 года на республиканском спортивном комплексе "Курган" в Петрозаводске прошли межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 1999-2002 г.р. "Приз В. Драчева". В них приняли участие около 70 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Республики Беларусь.