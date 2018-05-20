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Новости. Спорт
14:00, 20 Мая 2018

Спортсмен из Карелии возглавил Союз биатлонистов России

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Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев стал президентом Союза биатлонистов России (СБР).

На должность главы союза также претендовали член правления СБР Дмитрий Алексашин и первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.

Победу в третьем туре одержал Драчев, получивший 40 голосов против 16 у Майгурова, пишет РИА Новости.

Тренерский совет СБР признал неудовлетворительной результаты сборной России в минувшем сезоне. Позднее главный тренер мужской сборной России Рикко Гросс покинул занимаемую должность.

Владимир Драчев родился в Петрозаводске. Достижения: четырехкратный чемпион мира (1996 — спринт и эстафета, 1998 — гонка преследования, 2000 — эстафета), пятикратный серебряный призер чемпионатов мира (1994, 1996 — командные гонки, 1996 — индивидуальная гонка, 1999 — масс-старт и эстафета), двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (1998 — командная гонка, 2003 — эстафета); обладатель Кубка мира 1995/1996, серебряный призер Кубка мира 2002/2003; лучшие результаты на Олимпийских играх – 2-е место в Лиллехаммере в 1994 году и 3-е место в Нагано в 1998 году (эстафеты 4х7,5 км); этапы Кубка мира: 15 побед, 10 вторых и 7 третьих мест.

В декабре 2017 года на республиканском спортивном комплексе "Курган" в Петрозаводске прошли межрегиональные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 1999-2002 г.р. "Приз В. Драчева". В них приняли участие около 70 спортсменов из Петрозаводска, Костомукши, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Республики Беларусь.

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