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Назначен первый замминистра спорта Карелии

Новости. Спорт
15:32, 25 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов
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Эту должность занял Антон Чивин, ранее работавший в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в Минспорта Карелии, сегодня, 25 июня, к обязанностям первого заместителя министра спорта Карелия приступил Антон Чивин, ранее возглавлявший отдел физической культуры и спорта городской администрации.

С поста руководителя отдела физической культуры и спорта Антон Чивин ушел 24 июня. Поэтому в данный момент его место никто не занял. 

В 2010 году он окончил Карельскую государственную педагогическую академию, работал тренером-преподавателем в МУ "СШОР №3".

С 2010 по 2018 годы был генеральным секретарем Карельской Региональной Федерации легкой атлетики

 

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Комментарии

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zanoza
2020-06-25 16:47:00
Молодость конечно не порок, но не ранова-то ли занимать такой пост? Интересно кто его лоббирует, уж явно не сам дослужился.
Изя
2020-06-25 16:38:21
Спорта нет , экономики нет . а министры есть . Жуткие люди эти чинуши :)
Ольга
2020-06-25 16:31:22
21 век, а у нас всё министров спорта тусуют, зачем они вообще нужны? Той же лёгкой атлетики ,по сути, уже нет для страны, дисквалификация международная, почти пожизненная, остальные виды спорта под большим вопросом, а у нас главное министерства для вручения значков ГТО "
сохранить"?
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