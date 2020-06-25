Назначен первый замминистра спорта Карелии

Эту должность занял Антон Чивин, ранее работавший в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в Минспорта Карелии, сегодня, 25 июня, к обязанностям первого заместителя министра спорта Карелия приступил Антон Чивин, ранее возглавлявший отдел физической культуры и спорта городской администрации.

С поста руководителя отдела физической культуры и спорта Антон Чивин ушел 24 июня. Поэтому в данный момент его место никто не занял.

В 2010 году он окончил Карельскую государственную педагогическую академию, работал тренером-преподавателем в МУ "СШОР №3".

С 2010 по 2018 годы был генеральным секретарем Карельской Региональной Федерации легкой атлетики