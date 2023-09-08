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Спортсменка из Карелии победила в гонке на лыжероллерах

Новости. Спорт
18:00, 08 Сентября 2023
фото: © Скриншот с видео: паблик «Центр спортивной подготовки» / ВК

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Екатерина Лянгина завоевала золотую медаль в гонке на лыжероллерах.

Спортсменка Екатерина Лянгина выиграла гонку на лыжероллерах. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки.

«Екатерина Лянгина — снова лучшая!» — написали в паблике центра.

Спортсменка Центра спортивной подготовки завоевала золото «Кубка Анны Богалий» в гонке на лыжероллерах. Допустив один промах на последнем рубеже, карельская биатлонистка  с большим отрывом опередила соперниц.

«Это моя лучшая стрельба, которую я когда-либо показывала в гонке», — отметила Екатерина.

В центре напомнили, что в первый день соревнований «Кубок Анны Богалий» Екатерина Лянгина завоевала золотую медаль в кросс-спринте.

Спортсменка выступала в возрастной категории девушек 15-16 лет, уточнили в паблике.

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