Спортсменка из Карелии победила в гонке на лыжероллерах

Екатерина Лянгина завоевала золотую медаль в гонке на лыжероллерах.

Спортсменка Екатерина Лянгина выиграла гонку на лыжероллерах. Об этом рассказали в Центре спортивной подготовки.

«Екатерина Лянгина — снова лучшая!» — написали в паблике центра.



Спортсменка Центра спортивной подготовки завоевала золото «Кубка Анны Богалий» в гонке на лыжероллерах. Допустив один промах на последнем рубеже, карельская биатлонистка с большим отрывом опередила соперниц.



«Это моя лучшая стрельба, которую я когда-либо показывала в гонке», — отметила Екатерина.



В центре напомнили, что в первый день соревнований «Кубок Анны Богалий» Екатерина Лянгина завоевала золотую медаль в кросс-спринте.



Спортсменка выступала в возрастной категории девушек 15-16 лет, уточнили в паблике.