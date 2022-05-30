Спортсменка из Карелии завоевала «бронзу» на Первенстве России по боксу

Петрозаводчанка Софья Юлдашева сохранила за собой место в национальной сборной страны.

В Московской области завершилось Первенство России по боксу среди девушек 15–16 лет. Карелию на соревнованиях представляла кандидат в мастера спорта России, воспитанница спортшколы № 5 Петрозаводска Софья Юлдашева, сообщили в Минобразования и спорта республики.

По итогам Первенства Софья Юлдашева стала третьей. Спортсменка повторила прошлогодний успех, став двукратным призером Первенства России по боксу среди девушек, и сохранила за собой место в национальной сборной страны.

Ранее спортсменки из Карелии завоевали «золото» и «серебро» Чемпионата России по панкратиону.