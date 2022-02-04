Сразу три школы в Карелии ушли на дистант из-за коронавируса

За неделю около 270 школьных классов переведены в республике на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность 277-ми классов в 61-й школе республики. Полностью переведены на дистанционное обучение три школы в Прионежском районе.

Кроме того, за неделю закрыты на карантин из-за роста заболеваемости COVID-19 65 групп в 38-ми детских садах республики.

Ранее сообщалось, карантин по коронавирусу отменен в двух школах Петрозаводска.