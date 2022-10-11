Переносятся сроки капремонта дороги между вепсскими поселениями в Карелии

Ремонт дороги Шокша - Кварцитный откладывают на 21 день, сообщила депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

Сроки окончания ремонтных работ на дороге между деревней Шокшей и поселком Кварцитный переносят на 21 день. Соответствующий документ выложила в сети депутат Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник.



Причиной переноса «названы дополнительные объемы работ», которые выявили во время ремонта.



Напомним, на капитальный ремонт пятикилометровой дороги выделили более ста миллионов рублей. За эти деньги планируется отремонтировать дорожное покрытие, установить новые водопропускные трубы и автобусные остановки.



К работам подрядчик приступил в мае, а должен был закончить в октябре.