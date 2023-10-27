Стало известно имя нового директора одного из петрозаводских лицеев

В Петрозаводске завершился конкурс на должность директора лицея №13.

В карельской столице прошел конкурс на должность директора лицея №13. На место руководителя учреждения претендовали два кандидата.



Наибольшее количество баллов набрала Ирина Александровна Валиулова, сообщили в городской мэрии.



Она с 2020 года работала в лицее советником директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.



С августа 2023 года Валиулова также исполняла обязанности руководителя этого образовательного учреждения.