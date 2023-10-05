Стало известно, из-за чего пациент набросился на медсестру в БСМП Петрозаводска

Сотрудница регистратуры Больницы скорой медицинской помощи объяснила, чем была вызвана вспышка гнева мужчины в приемном покое.

«Московский комсомолец в Карелии» выяснил причину инцидента, который произошел 3 октября в БСМП и заинтересовал правоохранительные органы. Напомним, 49-летний пациент с болью в спине агрессивно себя вел в приемном покое, обматерил медсестру, угрожал ударить женщину.

Сотрудница регистратуры, написавшая в полицию заявление, ответила на вопрос, из-за чего произошел скандал. Оказывается, мужчина, мучающийся от боли, ждал приема в течение нескольких часов.

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