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Полиция допросила скандалиста, который устроил дебош в БСМП Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:58, 05 Октября 2023
фото: © паблик ВК «Жесть Карелия»

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Петрозаводчанин извинился за оскорбления 43-летней работницы регистратуры БСМП.

Полицейские нашли жителя Петрозаводска, устроившего скандал в больнице скорой помощи. Им оказался 49-летний горожанин.

Сотрудники правоохранительных органов мужчину допросили и в  отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Наказание - до 15 суток административного ареста, сообщили в МВД Карелии. Сам нарушитель порядка принес свои извинения. 

Напомним, вечером 3 октября мужчина в сопровождении двоих сыновей пришел с жалобами на боли в спине.

В регистратуре согласно распорядку его спросили, что именно его беспокоит, чтобы перенаправить посетителя нужному специалисту, например, неврологу или хирургу.

По словам главного врача, далее 43-летняя сотрудница регистратуры, опять-таки, согласно правилам, попыталась узнать паспортные данные пришедшего, его ФИО, место жительства и так далее.

Это неожиданно взбесило петрозаводчанина, и он грязно обругал женщину. Медики нажали тревожную кнопку вызова Росгвардии, но до прибытия патруля сыновья успели вывести отца из больницы.

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