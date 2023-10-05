Полиция допросила скандалиста, который устроил дебош в БСМП Петрозаводска

Петрозаводчанин извинился за оскорбления 43-летней работницы регистратуры БСМП.

Полицейские нашли жителя Петрозаводска, устроившего скандал в больнице скорой помощи. Им оказался 49-летний горожанин.



Сотрудники правоохранительных органов мужчину допросили и в отношении него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.



Наказание - до 15 суток административного ареста, сообщили в МВД Карелии. Сам нарушитель порядка принес свои извинения.



Напомним, вечером 3 октября мужчина в сопровождении двоих сыновей пришел с жалобами на боли в спине.



В регистратуре согласно распорядку его спросили, что именно его беспокоит, чтобы перенаправить посетителя нужному специалисту, например, неврологу или хирургу.



По словам главного врача, далее 43-летняя сотрудница регистратуры, опять-таки, согласно правилам, попыталась узнать паспортные данные пришедшего, его ФИО, место жительства и так далее.



Это неожиданно взбесило петрозаводчанина, и он грязно обругал женщину. Медики нажали тревожную кнопку вызова Росгвардии, но до прибытия патруля сыновья успели вывести отца из больницы.