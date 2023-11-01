В Костомукше разразился скандал вокруг бизнес-леди, набравшей огромные долги под сомнительные проекты

По словам потерпевших, женщина построила бизнес на том, чтобы взять в долг, и однажды не отдать.

В городе горняков раскручивается скандал вокруг местной жительницы, до недавнего времени известной как бизнес-леди, но в последние месяцы получившей скандальную славу.



Предпринимательница стала героиней нескольких публикаций в местных пабликах, где ее называют мошенницей и предостерегают от любых денежных отношений с нею.



Выездная торговля, продажа валюты — под все свои «операции» костомукшанка брала долги, иногда до 20 тысяч долларов США. И находила множественные предлоги, чтобы их не отдавать.



О том, что говорят про эту женщину потерпевшие и чего они боятся — читайте в нашем материале «В Костомукше рушится финансовая пирамида ушлой предпринимательницы».