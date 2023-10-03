Скандал в БСМП Петрозаводска - посетитель грязно обматерил сотрудницу регистратуры

В сети опубликовано видео хамского поведения этого человека.

В сообществе «Жесть Карелия» появился видеоролик скандала в БСМП Петрозаводска. Мужчина, пришедший в больницу, обматерил работницу регистратуры.



«Это ужас, даже охранник боится что-либо сделать! А сыновья смеются, — говорится в сообщении паблика. — А как это возможно работать в таких условиях? Бедные врачи — по автомату им выдать что ли?»



Как «Столице на Онего» рассказала главный врач больницы Наталья Алонцева, мужчина в сопровождении двоих взрослых сыновей пришел 3 октября с жалобами на боли в спине.



В регистратуре согласно распорядку его спросили, что именно его беспокоит, чтобы перенаправить посетителя нужному специалисту, например, неврологу или хирургу.



По словам главного врача, далее сотрудница, опять-таки, согласно правилам, попыталась узнать паспортные данные пришедшего, его ФИО, место жительства и так далее.



Это неожиданно взбесило петрозаводчанина, и он грязно обругал женщину. Медики нажали тревожную кнопку вызова Росгвардии, но до прибытия патруля сыновья успели вывести отца из больницы.



Тем не менее, в БСМП остались его данные, написано заявление в полицию. Правоохранители уже пригласили пострадавшую женщину к себе для дачи показаний.





