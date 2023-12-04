В БСМП рассказали о состоянии здоровья молодого водителя, протаранившего троллейбус в Петрозаводске

Водитель легкового автомобиля госпитализирован после вечернего ДТП на набережной Варкауса.

Как «Столице на Онего» сообщила главный врач больницы Наталья Алонцева, 19-летний автомобилист находится в отделении травматологии с переломами ребер. Состояние водителя стабильно тяжелое, отметила медик.



Напомним, 5 декабря, в 23.28, на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская столкнулись Subaru и троллейбус ЗиУ.



В результате травмирован 19-летний водитель легкового автомобиля, имеющий стаж вождения четыре месяца.



Напомним, его госпитализировали. Амбулаторное лечение назначено 56-летней женщине - кондуктору троллейбуса.





