В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с троллейбусом на Варкауса

Водительский стаж 19-летнего автомобилиста за рулем легковушки - всего четыре месяца.

По предварительным данным Госавтоинспекции столицы Карелии, 5 декабря, в 23.28, на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская столкнулись Subaru и троллейбус ЗиУ.



В результате травмирован 19-летний водитель легкового автомобиля, имеющий стаж вождения четыре месяца.



Напомним, его госпитализировали. Амбулаторное лечение назначено 56летней женщине - кондуктору троллейбуса.



Обстоятельства происшествия выясняются.







