В ГИБДД рассказали подробности жесткого ДТП с троллейбусом на Варкауса

Водительский стаж 19-летнего автомобилиста за рулем легковушки - всего четыре месяца.
По предварительным данным Госавтоинспекции столицы Карелии, 5 декабря, в 23.28, на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская столкнулись Subaru и троллейбус ЗиУ.
В результате травмирован 19-летний водитель легкового автомобиля, имеющий стаж вождения четыре месяца.
Напомним, его госпитализировали. Амбулаторное лечение назначено 56летней женщине - кондуктору троллейбуса.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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