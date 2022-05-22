Стало известно, какие скверы обработают от клещей в Петрозаводске

Акарицидную обработку общественных территорий Петрозаводска планируют завершить до 15 июня.

Как сообщили на планерном совещании в администрации столицы Карелии, в этом году от клещей планируют обработать 37 гектаров общественных территорий. Внимание будет уделено тем паркам и скверам, где преобладает лесистая местность и не производится покос травы.

«Это, например, Новодревлянский сквер, Нобельский сквер, парк Беличий остров и другие. Работы будут проводиться в безветренную, сухую погоду. Срок их завершения — 15 июня», — уточнила на планерке руководитель пресс-службы администрации Петрозаводска Анникки Сильченко.

Ранее сообщалось, администрация столицы Карелии заключила договор на акарицидную обработку общественных территорий Петрозаводска. В этом году подрядчиком выступит ООО «Санобработка».