Парки и скверы Петрозаводска начнут обрабатывать от клещей на следующей неделе

В столице Карелии планируется обработать от клещей обработают около 40 гектаров озелененных территорий.

Администрация столицы Карелии заключила договор на акарицидную обработку общественных территорий Петрозаводска. В этом году подрядчиком выступит ООО «Санобработка», рассказали в мэрии города.

Организации предстоит обработать 37 гектаров в разных районах столицы Карелии. Мероприятия проведут в лесопарковых зонах и на общественных территориях, наиболее популярных у петрозаводчан и туристов. При благоприятных погодных условиях — отсутствии осадков и сильного ветра — к работам подрядчик приступит уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, за неделю в Карелии 148 человек пострадали от укусов клещей.