Стало известно, каким будет аквапарк в Петрозаводске

Бизнесмен Леонид Белуга приоткрыл тайну строительства будущего аквапарка.

Карельский бизнесмен, владелец холдинга "Лотос" Леонид Белуга рассказал о решении строить аквапарк, несмотря ни на что. Предприниматель посетовал на "высокую турбулентность" в экономике, но выразил готовность идти на риск.

Кроме того, он рассказал, какая концепция была выбрана для будущего аквапарка.

"Кое-какую тайну приоткрою. Основная загвоздка была в выборе концепции: аквапарк или термальный комплекс с банями. Термы сейчас очень популярны в Европе и миллионниках, так как развивается банная культура, и такой формат интереснее для отдыха всей семьей (не только детей). Если нашему проекту суждено реализоваться, то он будет сочетать и то, и другое. Горок, кстати, предполагается 6. Как говорится, на любой вкус и цвет", - сообщил предприниматель.