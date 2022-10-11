Стало известно, какому району больше всего нужна поддержка из бюджета Карелии

В Минфине Карелии второй раз в этом году распределили между районами бюджетные дотации, сообщили в министерстве.

Между районами Карелии второй раз в 2022 году распределили дотации из региональной казны. 12 муниципалитетов в общей сложности получили 153, 2 млн рублей.



Это Беломорский, Калевальский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы.



Больше всего денег Минфин республики направил Питкярантскому району, 24,2 млн рублей. Меньше всего - Пряжинскому, 2,6 млн рублей.



В основном, деньги местные власти тратят на зарплаты бюджетникам и оплату коммунальных услуг муниципальным учреждениям.