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Стало известно, когда будет восстановлен рухнувший в Карелии мост

Новости. Общество
12:56, 19 Декабря 2023
фото: © Олонецкий район / VK

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В Олонецком районе состоялась встреча с подрядчиком, ремонтировавшим мост в деревне Судалица.

В администрации Олонецкого района утром 19 декабря прошла встреча с подрядчиком, который ранее ремонтировал мост через реку Мегрега в деревне Судалица.

В течение дня специалисты обследуют мост, составят список необходимых материалов, а уже завтра, 20 декабря, бригада из 10 человек начнет демонтаж поврежденных конструкций.

Выполнить работы планируется за 2 недели.

При этом, как уточнили в районной администрации, ремонт моста будет производиться по гарантии.

Напомним, пешеходный мост через реку Мегрега в деревне Судалица рухнул накануне, 18 декабря. В районной администрации провели экстренное совещание, местных жителей оповестили о случившемся.

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