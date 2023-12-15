Стало известно, когда будет восстановлен рухнувший в Карелии мост

В Олонецком районе состоялась встреча с подрядчиком, ремонтировавшим мост в деревне Судалица.

В администрации Олонецкого района утром 19 декабря прошла встреча с подрядчиком, который ранее ремонтировал мост через реку Мегрега в деревне Судалица.

В течение дня специалисты обследуют мост, составят список необходимых материалов, а уже завтра, 20 декабря, бригада из 10 человек начнет демонтаж поврежденных конструкций.

Выполнить работы планируется за 2 недели.

При этом, как уточнили в районной администрации, ремонт моста будет производиться по гарантии.

Напомним, пешеходный мост через реку Мегрега в деревне Судалица рухнул накануне, 18 декабря. В районной администрации провели экстренное совещание, местных жителей оповестили о случившемся.