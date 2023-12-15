Обрушился мост через Мегрегу в Олонецком районе

В районной администрации провели экстренное заседание.
В администрации Олонецкого района экстренно провели заседание КЧС и ОПБ по поводу обрушения моста в Судалице, сообщили в паблике Олонецкого района.
Рабочая группа по КЧС и ОПБ выехала на место, провела обследование места обрушения моста и приняла следующие решения:
— запрет прохода людей по мосту, ограждение места обрушения;
— оповещение населения о запрете прохода по мосту.
Как рассказали в сообществе, во время обсуждения мер реагирования был сделан звонок подрядчику. В течение двух часов он приедет на место и обследует мост.
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