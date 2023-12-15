Обрушился мост через Мегрегу в Олонецком районе

В районной администрации провели экстренное заседание.

В администрации Олонецкого района экстренно провели заседание КЧС и ОПБ по поводу обрушения моста в Судалице, сообщили в паблике Олонецкого района.



Рабочая группа по КЧС и ОПБ выехала на место, провела обследование места обрушения моста и приняла следующие решения:



— запрет прохода людей по мосту, ограждение места обрушения;

— оповещение населения о запрете прохода по мосту.



Как рассказали в сообществе, во время обсуждения мер реагирования был сделан звонок подрядчику. В течение двух часов он приедет на место и обследует мост.