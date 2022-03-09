Стало известно, когда будет закрыт каток в центре Петрозаводска

В Минспорта Карелии сообщили дату закрытия спортивного объекта.

Мобильный каток на площади Кирова в Петрозаводске закроется 20 марта, после чего конструкции катка будут разобраны. Об этом рассказали в Минспотра Карелии.

В сезоне 2021–2022 годов каток работал в течении трех месяцев, неизменно пользуясь большой популярностью у петрозаводчан и гостей города.

Впервые каток был установлен в центре Петрозаводска в 2019 году за счет финансирования из средств федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В конце этого года, в преддверии зимних каникул, спортивный объект планируется открыть вновь.