Стало известно, когда горячая вода вернется в дома жителей четырех районов Петрозаводска

Петрозаводская ТЭЦ сообщила о завершении плановых работ на централизованных сетях горячего водоснабжения.

«Сегодня, 5 июня, с 12 часов начнется подключение горячего водоснабжения домов в районах Сулажгора, Октябрьский, Центр, Первомайский», - говорится в сообщении ЕДДС Петрозаводска.

Напомним, 3 июня, в нескольких районах города отключили горячую воду. Отключения связаны с заменой участка магистральной сети.