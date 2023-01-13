Стало известно, когда и где в Петрозаводске пройдет «Лыжня России»

В феврале в Петрозаводске состоится всероссийская массовая гонка «Лыжня России - 2023».

11 февраля на Кургане пройдет всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023».



Все желающие смогут принять участие в гонках на скорость и время, а также в массовом забеге на лыжах, говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки».



Электронная регистрация на «Лыжню России» откроется в конце января. Комиссия по допуску и выдача номеров участникам – с 6 по 10 февраля.



Напомним, в прошлом году всероссийская акция собрала в Карелии рекордные семь тысяч участников. На Кургане в «Лыжне России» участвовали более трех тысяч человек.