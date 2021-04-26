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Стало известно, когда начнется строительство района «Город у воды» в Петрозаводске

Новости. Общество
16:57, 27 Апреля 2021
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Строительство первого дома в рамках проекта «Город у воды» стартует одновременно с созданием социальной инфраструктуры, сообщили в компании «Баренц Групп».

Реализация международного проекта «Город у воды» на бывшей промплощадке ДСК (в районе пересечения улиц Зайцева и Заводской на побережье Онежского озера) начнется этим летом. Как сообщили в компании «Баренц Групп», в настоящее время ведется подготовка территории под будущую комплексную застройку.

«Строительство будет вестись в несколько этапов, — рассказал представитель компании Андрей Янкович. — Первый дом на береговой линии у озера мы будем закладывать уже летом. Это будет 7-9-этажный монолитный жилой дом с видом на Онежское озеро из каждой квартиры. Одновременно с первым домом мы начнем создание социальной инфраструктуры района. Это большая школа на 1140 мест и торговый центр площадью 4 тыс. кв. метров, где можно будет приобретать продукты, одежду, товары первой необходимости».

Кроме этого, в планах компании строительство рядом с торговым центром автозаправочной станции.

«У компании „Баренц Групп“ большой опыт поэтапного строительства, — рассказал Андрей Янкович. — При проведении комплексной застройки важно, чтобы уже первым новоселам было комфортно. Территория окружается безопасным забором, который ограничивает потоки строительной техники. Одновременно с первым жилым домом возводятся объекты социальной инфраструктуры».

Первый этап строительства в рамках проекта «Город у воды» планируется провести в течение полутора-двух лет. Сдача в эксплуатацию первого жилого дома с благоустроенной территорией намечена на лето 2023 года. Строительство школы на 1140 мест на пересечении улиц Заводской и Зайцева планируется в 2022 году.

Компания «Баренц Групп» предложила выделить под школу земельный участок в 2,5 гектара на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации и выступила заказчиком проектирования здания. Как сообщили в компании, проектирование школы уже началось.


коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп

Для справки: Новый район комплексной застройки в рамках международного проекта «Город у воды» предполагает освоение территории бывшей промплощадки Домостроительного комбината. В центре жилого района разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него — разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, где можно разместить детские и спортивные площадки, пешеходные зеленые зоны. Из каждой квартиры будет открываться вид на озеро. Вся застройка спланирована таким образом, чтобы каждый жилой квартал имел прямой выход к центральному парку, сопоставимому по размерам с Губернаторским садом. Предусмотрено строительство торгового центра, школы и детского сада, благоустроенной прогулочной набережной, пирса и стоянки для яхт. Согласно концепции, «осью» всего жилого района должна стать автодорога, идущая перпендикулярно от треугольной дорожной развязки на улице Заводская к берегу Онежского озера.  Кроме того, планируется строительство автодороги — «дублера» Соломенского шоссе для организации движения общественного транспорта.

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