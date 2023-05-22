Стало известно, когда закрывается отделение Генконсульства Финляндии в Петрозаводске

В МИД России вызвали посла Финляндии, сообщив о дате закрытие отделений генконсульства в Петрозаводске и Мурманске, а также российской канцелярии в города Лаппеенранта.

Посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в МИД России и сообщили о закрытии с 1 июля отделений петербургского генконсульства в Мурманске и Петрозаводске, а также канцелярии посольства в финском городе Лаппеенранта, говорится на сайте ведомства. Об этом сообщили РИА Новости.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», — подчеркнули в российском ведомстве.

Финскому дипломату указали на курс Хельсинки на конфронтацию с Москвой, приведя в пример вступление страны в НАТО, а также запрет с осени 2022 года на въезд россиян по шенгенским туристическим визам и прекращение их оформления.

Кроме того, власти Финляндии не способны пресечь провокационные выходки, угрожающие безопасности российских дипломатов.

Главе финской дипмиссии вручили соответствующую ноту.