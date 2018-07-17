Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:10, 17 Июля 2018

Стало известно, кто из актеров зарабатывает больше всех в мире

По теме

ФОТО: Поклонники не поняли "похабное фото" Семенович
17.07.18 21:30
Регионам выделили 36 млрд рублей для повышения МРОТ до прожиточного минимума
17.07.18 21:05
Футболист сборной Хорватии Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни
17.07.18 20:20
Все новости
Загрузка...

За последний год его доход составил 239 миллионов долларов.

Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов, рассказывает Лента. Об этом сообщил американский журнал Forbes, опубликовавший список из сотни финансово успешных знаменитостей.

Отмечается, что Клуни получил прибыль благодаря продаже компании по производству текилы Casamigos - в 2013 году он стал одним из ее основателей.

За Клуни следует Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала со 124 миллионами долларов. По сравнению с 2017-м прибыль артиста выросла почти в два раза. Третьим среди актеров стал Роберт Дауни-младший с 81 миллионом долларов.

В музыкальной индустрии лидерами значатся члены группы U2, заработавшие за последний год 118 миллионов долларов. Вторую строчку занял коллектив Coldplay (115,5 миллиона долларов), третью - Эд Ширан (110 миллионов).

В декабре 2017-го сообщалось, что Клуни раздал своим товарищам по миллиону долларов в благодарность за дружбу.

По теме

ФОТО: Поклонники не поняли "похабное фото" Семенович
17.07.18 21:30
Регионам выделили 36 млрд рублей для повышения МРОТ до прожиточного минимума
17.07.18 21:05
Футболист сборной Хорватии Ребич погасил кредиты всех жителей родной деревни
17.07.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
10.07.2018, 20:20
ФОТО: Наташа Королева подарила себе на 45-летие новые зубы
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

Сегодня 11:57
Политкухня
"Никому нельзя верить" 4
Владимир Путин и Дональд Трамп провели в Хельсинки первые полноформатные переговоры.
Вот ведь зараза
Сегодня 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Бизнес еще долго не сможет доверять государству 3
12.07.2018 11:14
"Никакого прорыва, конечно, не будет" 10
09.07.2018 13:36
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»