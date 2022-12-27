Стало известно, кто пострадал в аварии после взрыва рефрижератора в Карелии (ФОТО)

В Госавтоинспекции республики рассказали подробности аварии в Пряжинском районе.

ДТП с участием двух автомобилей случилось 27 декабря в 22.50, в Пряжинском районе. Там, на 350 километре трассы «Кола» по ходу движения в автомобиле УАЗ взорвалась рефрижераторная установка.

После взрыва УАЗ закрутило на дороге, и он врезался в тягач Volvo.

В аварии пострадали оба водителя — как 19-летний водитель УАЗа, так и 44-летний водитель грузовика. Пострадавшие были госпитализированы.