Взрыв рефрижераторной установки  привел к серьезному ДТП в Карелии

В Пряжинском районе Карелии автомобиль УАЗ после взрыва рефрижераторной установки вылетел на встречную полосу движения.

Его закрутило на автодороге, что привело к столкновению с тягачом Volvo.

Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы, который выезжал на место ДТП.

В результате аварии автомобили оказались в кювете. Пострадали два человека.