Взрыв рефрижераторной установки  привел к серьезному ДТП в Карелии

В Пряжинском районе Карелии автомобиль УАЗ после взрыва рефрижераторной установки вылетел на встречную полосу движения.
Его закрутило на автодороге, что привело к столкновению с тягачом Volvo.
Об этом сообщили в местном отряде противопожарной службы, который выезжал на место ДТП.
В результате аварии автомобили оказались в кювете. Пострадали два человека.
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