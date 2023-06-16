Стало известно, кто пострадал в жесткой аварии на набережной Варкауса в Петрозаводске (ФОТО)

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности аварии с участием велосипедиста.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в аварии на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 21 по набережной Варкауса пострадал 78-летний велосипедист, который, спешившись, пересекал проезжую часть.
За рулем автомобиля Volkswagen Polo, сбившего велосипедиста, находился 73-летний водитель. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, авария произошла 18 июня в 21.14. Автомобиль сбил велосипедиста, переходившего дорогу на набережной Варкауса.
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